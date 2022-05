Abandoned: spunta un'immagine con un logo di Silent Hill 5, Blue Box accusata di truffa

Continua la telenovela di Abandoned, un progetto che per il momento possiamo definire "tanto fumo e poco arrosto" ma che in compenso riesce a intrattenere grazie a tutti i "colpi di scena" che lo riguardano. L'ultima novità è rappresentata da un artwork trafucato che presenta un logo, probabilmente falso, di Silent Hill 5 e nuove accuse che affermano che il gioco in realtà è solo una truffa per attirare degli investitori sprovveduti.

Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato di come, proprio a pochi giorni dalle indiscrezioni su un possibile nuovo Silent Hill, sono emersi in rete dei leak relativi ad Abandoned. Il materiale è stato condiviso su Reddit e includeva un video di mocap, l'immagine di un muro e una piccola porzione della sceneggiatura.

Il materiale era stato condiviso dal profilo VG News Insider che poche ore fa ha pubblicato anche un artwork di Abandoned che presenta la scritta "Silent Hill 5". VG News Insider afferma che si tratta di un logo falso e che in realtà i piani di BlueBox non sono quelli di realizzare un gioco completo, ma piuttosto di limitarsi a una demo a pagamento come parte di una truffa per attirare potenziali investitori per poi, supponiamo, scappare con il malloppo. Le immagini e i tweet di VG News Insider sono stati cancellati insieme al profilo stesso, ma ciò non ne ha impedito la diffusione in rete.

Ovviamente per il momento prendete con le pinze tutte le indiscrezioni riportate qui sopra, dato che non c'è davvero nulla di confermato. Certo è che a questo punto ci aspettiamo delle dichiarazioni ufficiali da parte di Blue Box Game Studios in merito alla questione.