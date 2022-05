Abandoned: immagine, script e materiali trapelano online, proprio dopo Silent Hill

Ironia del destino, o forse manovra ben pianificata, anche Abandoned subisce dei leak proprio a breve distanza da quelli riguardanti Silent Hill, come a voler rinsaldare lo strano legame che sembra legare i due giochi, almeno secondo i più convinti sostenitori delle teorie cospirazionistiche tra i titoli: in questo caso si tratta di un'immagine, parte di uno script e altri materiali.

Abandoned continua ad essere un oggetto decisamente misterioso e anche i nuovi elementi trapelati online non aiutano affatto a farsi un'idea precisa di cosa potrebbe trattarsi. A riferire il ritrovamento di questi materiali, che potete trovare a questo indirizzo su Reddit, è il solito Nick "Shpeshal Nick" Baker, insider particolarmente attivo di recente e collaboratore del podcast XboxEra e altri.



La singola immagine emersa riguarda un semplice muro di mattoni, cosa che sembra essere uno screenshot del gioco in una fase ambientata in un interno, che ricorda da vicino alcune atmosfere di Blair Watch Project in questo caso. Il frammento di script potrebbe essere più interessante: il brando è tratto da una sceneggiatura e vi viene riportato una parte di dialogo tra due personaggi, nel quale emergono peraltro dei riferimenti a Blue Box, che nella storia sembra essere un progetto scientifico top secret per una "Realtime Experience" attraverso l'uso di un particolare chip chiamato Zero Cell.

Questo fa pensare a una strana storia fantascientifica forse alla base di Abandoned, sempre che tutto questo sia vero, ma la presenza di vari elementi che sembrano autoreferenziali per il team e il gioco rende tutto particolarmente strano. Infine, c'è un breve video che sembra essere tratto da una sessione di motion capture, per quanto riguarda l'elaborazione delle immagini in 3D in forma ancora preliminare.

Tutto da prendere con le pinze ovviamente, ma è curioso che questa roba emerga proprio in corrispondenza dei vari leak su Silent Hill, viste le teorie sui due giochi in questione.