Nvidia RTX 40: l'uscita delle nuove GPU potrebbe essere vicina

Secondo varie fonti, l'uscita delle nuove GPU Nvidia serie RTX 40 sarebbe molto vicina, prevista per questa estate 2022 e probabilmente tra luglio e agosto di quest'anno, in base a diversi insider considerati affidabili.

Le nuove schede grafiche Nvidia sono basate sull'architettura Ada Lovelace, in lavorazione già da molto tempo presso la compagnia e praticamente in dirittura d'arrivo. Secondo il noto leaker Kopite7kimi, specializzato in questi argomenti, il lancio delle nuove GPU Nvidia RTX 40 sarebbe previsto già per luglio 2022.

Tuttavia, c'è anche la possibilità che l'uscita venga fatta combaciare con la Gamescom 2022 ad agosto, dunque in generale si tratta di una finestra temporale che riguarda l'estate, spostata più verso la prima metà della stagione in questione.

È probabile che ulteriori informazioni possano emergere nel corso del Computex 2022, che tornerà in scena quest'anno in una versione ridotta a causa della pandemia da Covid, ma che rappresenta un'occasione ideale per parlare della nuova linea e del suo lancio.

Nvidia RTX

Il keynote di Nvidia, a questo proposito, è fissato per il 23 maggio 2022, dunque in tale data potrebbero arrivare notizie più precise sulla nuova linea di schede grafiche.

Nei mesi scorsi, erano emersi numeri impressionanti nelle specifiche tecniche di Nvidia RTX 4000 da un leak.