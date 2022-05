Forspoken: i caricamenti su PS5 dureranno appena un secondo, su PC fino a 22

Forspoken vanterà caricamenti particolarmente rapidi su PS5, quasi istantanei: a detta degli sviluppatori dureranno a stento un secondo, mentre su PC a seconda dell'hardware potrebbero volercene fino a ventidue.

"PlayStation 5 offre tempi di caricamento incredibilmente veloci grazie all'hardware dedicato", ha dichiarato il technical director Teppei Ono. "Ad ogni modo, utilizzando un PC equipaggiato con un SSD M.2 gli utenti potranno godersi il gameplay senza preoccuparsi dei caricamenti."

Rinviato all'11 ottobre, Forspoken impiegherà tecnologie all'avanguardia come AMD FSR e DirectStorage, con la prima disponibile anche nella versione PS5 per un upscaling in grado di mantenere intatta la qualità grafica dell'esperienza.

Come sappiamo, il gioco metterà a disposizione tre modalità grafiche su PS5, focalizzate su risoluzione, performance e ray tracing, e grazie al supporto della Super Resolution 2.0 sarà difficile distinguerle in termini di dettaglio.

Tuttavia anche la versione PC offrirà una gran quantità di regolazioni e la già citata Super Resolution 2.0 al fine di scalare l'esperienza anche sulle configurazioni meno potenti.