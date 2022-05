Arma Reforger, uscita imminente e niente campagna single player per un leaker

L'uscita di Arma Reforger è davvero imminente: stando al leaker che per primo ha rivelato la sua esistenza, il gioco di Bohemia Interactive farà il proprio debutto domani, 17 maggio, in concomitanza con il reveal.

Con ogni probabilità la versione di Arma Reforger su cui potremo mettere le mani sarà una beta disponibile solo su Xbox, ma non è chiaro al momento se l'esclusiva temporale di cui si parlava si limiti a questo.

In secondo luogo, il leaker ha confermato che non sarà presente una campagna in single player e che dunque questo sparatutto pensato per le console si focalizzerà unicamente sul comparto multiplayer.

Infine è stato fornito un periodo di uscita per quanto riguarda Arma 4, il nuovo capitolo principale del franchise, che stando a questi rumor sarà disponibile fra il 2024 e il 2025: servirà ancora diverso tempo prima di vederlo in azione, insomma.

A questo punto attendiamo con un certo interesse l'evento organizzato per domani da Bohemia Interactive, in cui verrà rivelato il futuro di Arma.