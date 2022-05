Arma Reforger rivelato da un leak, sarà un'esclusiva temporale Xbox

Arma Reforger è stato rivelato da un leak: si tratta del nuovo capitolo della serie sparatutto bellica di Bohemia Interactive, e a quanto pare sarà disponibile in esclusiva temporale su Xbox ma approderà anche su PC e PlayStation.

Bohemia Interactive svelerà ufficialmente Arma Reforged il 17 maggio, ma il documento di presentazione del gioco è trapelato in rete anticipando i tempi del reveal. Per il momento il team di sviluppo non si è espresso su questa fuga di materiali.

Ambientato in un 1989 alternativo sull'isola di Everon, Arma Reforger è ispirato alla guerra fredda. Si tratta a conti fatti di un'esperienza che si pone l'obiettivo di portare le meccaniche tradizionali del franchise su console, e che lo studio ceco ha voluto realizzare in attesa di Arma 4.

Arma Reforger, artwork e logo trafugati

Il gioco punterà sul multiplayer ma utilizzerà un formato premium, dunque non sarà free-to-play. Includerà in futuro meccanismi di monetizzazione ma non ci saranno microtransazioni né DLC.

Con una mappa da 52 Km quadrati, Arma Reforger ci coinvolgerà in spettacolari battaglie su larga scala con tre fazioni, sei veicoli (e 18 varianti), quindici armi e tredici classi per i personaggi.