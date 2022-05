PS5 da GameStop in vendita domani 18 maggio, ecco i dettagli su come acquistarla

PS5 Standard sarà in vendita sul sito ufficiale di GameStop domani, mercoledì 18 maggio 2022. Le modalità di acquisto saranno le stesse già viste le scorse settimane, dunque con la console che sarà acquistabile in bundle con altri prodotti, come giochi e accessori, e la disponibilità annunciata in diretta su Twitch. Di seguito i dettagli su come comprarla.

La versione standard di PS5, ovvero quella con lettore, sarà in vendita sul sito ufficiale della catena il 18 maggio a partire dalle 16:00 in poi. Verrà comunicato quando la console sarà effettivamente acquistabile durante una diretta sul canale Twitch ufficiale di GameStop Italia, che inizierà alla stessa ora. Dato che PS5 come al solito sarà disponibile in quantità estremamente limitate, vi suggeriamo di seguire la livestream fin dall'inizio, tenendovi pronti ad effettuare l'ordine non appena verrà annunciata la disponibilità.

Al momento non sono stati svelati dettagli precisi sul bundle PS5 di GameStop del 18 maggio, che probabilmente verranno svelati domani e che non mancheremo di riportare sulle nostre pagine. Considerando le iniziative passate, supponiamo che il prezzo si aggirerà come al solito sui 700 euro, includendo giochi e accessori vari.

Giusto per fare un esempio, il bundle della scorsa settimana includeva PS5 Standard, l'Headset Sades - Spirits Rasta e ben sei giochi: Chivalry 2 - Day One Edition, Yakuza: Like a Dragon, Call of Duty: Black Ops Cold War, Ride 4, Hell Let Loose e The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, il tutto per 699,98 euro.