Pokémon Rosso e Blu reimmaginato da un fan con grafica moderna

Pokémon Rosso e Blu è sicuramente un titolo fondamentale per tutti i fan dei Pokémon. Così la pensa anche il giocatore giapponese @pokeyugami che ha deciso di reimmaginare il gioco con grafica moderna.

La parte migliore del lavoro di @pokeyugami è sicuramente il modo in cui ha rielaborato lo stile dell'originale, realizzando una grafica allo stesso tempo moderna, ma fedele nello spirito a quanto si è visto su Gameboy. Per certi versi, almeno da questo punto di vista, è lavoro migliore di quello effettuato da The Pokémon Company sui suoi remake, che sono sempre stati molto pigri dal punto di vista stilistico.

Ovviamente non va dimenticato che in questo caso ci troviamo di fronte a una semplice rielaborazione grafica, quindi mancano praticamente tutti i sistemi di gioco. Comunque sia è interessante poter ammirare la foresta di Viridian rifatta in questo modo.

Da notare che l'autore ha scelto per i personaggi il design originale pensato da Ken Sugimori, il primo designer dei Pokémon. Ad esempio Pikachu appare rotondetto e Red meno slanciato di quanto è stato fatto diventare nelle revisioni successive.