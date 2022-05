Sonic 2 è il film che ha incassato di più nella storia degli adattamenti di un videogioco

SEGA ha annunciato che il film di Parmount Pictures "Sonic 2 Il Film" è ora ufficialmente la pellicola che ha guadagnato di più tra gli adattamenti cinematografici di un videogioco.

Il secondo film dedicato al riccio blu di SEGA ha incassato 331,64 milioni di dollari in tutto il mondo, battendo il precedente film, che si era fermato a 319,71 milioni nel 2020. Va però notato che il primo Sonic fu distribuito in pieno periodo lockdown e le restrizioni contro il COVID-19 hanno certamente limitato il successo al cinema della pellicola.

I personaggi di Sonic 2 Il FIlm

Sonic 2 Il Film è arrivato nelle sale USA l'8 aprile 2022, mentre è stato distribuito a livello internazionale il 31 marzo 2022. Nel primo weekend, negli Stati Uniti, ha debuttato con 72.1 milioni di dollari ed è stato primo al box office in 47 mercati in tutto il mondo. La pellicola è ancora nelle sale in Giappone, il che aiuta a far salire gli incassi totali del film e rendere sempre più salda la prima posizione.

Il successo di Sonic potrebbe inoltre continuare anche in altri lidi. Ricordiamo infatti che è in arrivo la serie animata di Netflix: Sonic Prime, di cui abbiamo visto un primo trailer. Inoltre, è in sviluppo il gioco Sonic Frontiers, che riceverà nuovi aggiornamenti "presto".