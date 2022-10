The Witcher 3 su PS5 e Xbox Series, data d'uscita in arrivo? CD Projekt RED suggerisce qualcosa

Diversi membri di CD Projekt RED hanno segnalato la conferenza di oggi da parte del team, che verrà resa pubblica nelle prossime ore, come se dovesse contenere qualche annuncio interessante per il pubblico, facendo pensare che possa trattarsi della data d'uscita di The Witcher 3 Wild Hunt: Complete Edition su PS5 e Xbox Series X|S.

A dire il vero non ci sono prove specifiche su questa particolare informazione, tranne un misterioso utente di Reddit che ha riferito come la data del gioco sia prevista arrivare entro le prossime 24 ore, ma certo i messaggi pubblicati su Twitter dai vari membri di CD Projekt RED sembrano preannunciare qualcosa e la coincidenza è interessante.

I messaggi sono talmente vaghi che potrebbero significare qualsiasi cosa, ma convergono tutti sull'importanza della nuova presentazione: Pawel Burza, per esempio, si è limitato a postare l'emoticon degli occhi per suggerire di tenere d'occhio la conferenza di CD Projekt RED contenente un "update strategico" sul prossimo futuro della compagnia, mentre il Communication director del team ha detto più chiaramente "Be', teniamolo d'occhio".



Anche Miles Tost è stato piuttosto esplicito, raccomandandosi di programmare la visione dello streaming previsto per oggi. Il video di presentazione da parte di CD Projekt RED si terrà oggi, 4 ottobre 2022, alle ore 17:15, dunque avremo le nostre risposte presto.

D'altra parte, gli upgrade next gen per PS5 e Xbox Series X|S, con la Complete Edition di The Witcher 3: Wild Hunt, sono in effetti previsti entro la fine del 2022, dunque dovrà arrivare una data d'uscita tra non molto. Nel frattempo, abbiamo un periodo di uscita ufficiale per la Stagione 3 della serie Netflix dedicata.