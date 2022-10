Nintendo Direct annunciato per il 6 ottobre: tutto sul film di Super Mario Bros.

Nintendo ha annunciato un nuovo Nintendo Direct fissato per il 6 ottobre 2022, a quanto pare tutto incentrato sul film di Super Mario Bros., di cui dovremmo vedere il primo trailer di presentazione proprio per l'occasione.

L'appuntamento è dunque per giovedì 6 ottobre 2022 alle ore 22:05 precise: in tale orario verrà dunque trasmesso il nuovo Nintendo Direct, per l'occasione a tema "cinematografico". Sapevamo già che il primo trailer del film di Super Mario sarebbe arrivato i primi di ottobre 2022, evidentemente questo sarà pubblicato all'interno della cornice di un vero e proprio Nintendo Direct.



Il fatto che il trailer venga presentato attraverso questo canale ci porta a pensare che sia corredato anche di ulteriori informazioni, ovviamente riguardanti il film in questione ma forse anche relative ad altri ambiti, sempre in riferimento a Mario. Il tweet, tuttavia, esclude che tra queste notizie ci siano annunci o informazioni relativi a videogiochi, dunque non ci dobbiamo aspettare novità in questo ambito.

Con il tweet di annuncio del nuovo Nintendo Direct arriva, peraltro, anche la prima illustrazione ufficiale dedicata al film di Super Mario Bros., che per la prima volta ci consente di dare un'occhiata alla nuova interpretazione del Regno dei Funghi che verrà messa in scena con il film.

Il lungometraggio animato è prodotto da Illumination in collaborazione con Nintendo, peraltro attraverso la nuova divisione Nintendo Pictures che è stata appena aperta dalla compagnia di Kyoto. Seguiremo con attenzione la presentazione, ovviamente, in diretta sul canale Twitch di Multiplayer.it.