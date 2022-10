Red Dead Redemption 2: la modalità online ottiene un aggiornamento ad Halloween, ma è un riciclo

Rockstar Games pubblicherà un aggiornamento per la modalità online di Red Dead Redemption 2 in occasione di Halloween 2022, ma non si deve gioire perché si tratta solo di un riciclo dello scorso anno.

Halloween Pass 2 includerà tutti gli extra che erano stati resi disponibili a ottobre 2021 per Red Dead Online, come ad esempio nuove maschere, abiti come quelli del Macellaio e accessori aggiuntivi come una lanterna. Se avete già ottenuto questi contenuti di Red Dead Redemption 2 lo scorso anno, però, non troverete alcunché di nuovo.

Il senso di questa riproposizione è permettere a chi lo scorso anno non aveva avuto modo di ottenere tali contenuti di ottenerli ora. È buona cosa che contenuti a tempo non spariscano per sempre e che vi siano altre possibilità per i giocatori di ottenerle, ma è chiaro che i giocatori di Red Dead Online avrebbero preferito se il gioco fosse ancora in piena fase di supporto e aggiornamento.

Tre personaggi di Red Dead Online

Rockstar Games non sta più supportando il gioco western e ha pubblicato anche un sito dedicato ai crediti di gioco, che pare veramente come un addio a Red Dead Redemption 2, il quale non ha nemmeno ricevuto un upgrade per PS5 e Xbox Series X|S.

Tra le più recenti novità troviamo anche l'update 1.31 aggiunge AMD FSR 2.0 e Nvidia Reflex.