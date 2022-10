The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: Nintendo UK ha dovuto ignorare il gioco per un mese

Come i fan Nintendo sanno, a inizio settembre la compagnia di Kyoto ha finalmente svelato data di uscita e nome ufficiale del prossimo gioco dedicato a Link: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. In realtà, non tutte le divisioni Nintendo hanno parlato del gioco e ce ne è una che lo ha ignorato per un mese intero: Nintendo UK.

Come ricorderete, la Regina Elisabetta II è morta a inizio settembre e, per rispetto, il Nintendo Direct all'interno del quale è stato annunciato The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom non è stato trasmesso nel Regno Unito. Una scelta comprensibile che è però stata seguita da un mese di silenzio stampa sul gioco.

Considerando che si tratta di uno dei titoli più importanti di Nintendo Switch, era una stranezza che la divisione UK non ne parlasse anche molti giorni dopo il funerale della Regina, ma purtroppo il team ha dovuto attendere la fine del periodo di lutto. Ci è voluto un mese circa perché l'account Twitter ufficiale finalmente citasse per la prima volta The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Come potete vedere qui sopra, il tweet è anche molto sobrio, con semplicemente il nome del gioco, la data di uscita e il trailer. Ovviamente il pubblico inglese non si basa unicamente sui canali UK e aveva già presente tutto quello che era stato annunciato.

Il gioco, ammettiamolo, ha avuto un pessimo tempismo: Tears of the Kingdom, ovvero le Lacrime del Regno, è troppo facilmente collegabile ai recenti avvenimenti per poter essere appropriato. È comprensibile quindi la scelta di Nintendo UK.

Ora, però, il profilo Twitter dovrebbe essere di nuovo "libero" di parlare del gioco. Possiamo aspettarci anche altre novità?

In attesa di annunci, vi lasciamo a un nostro speciale nel quale raccogliamo teorie e speculazioni su The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.