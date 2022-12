Among Us: novità in arrivo ai The Game Awards 2022, dicono gli autori

Among Us sarà parte dei The Game Awards 2022 con un nuovo annuncio previsto per l'inizio dello show. La conferma arriva direttamente dagli autori del gioco.

Come potete vedere, l'informazione è stata condivisa tramite Twitter dove viene indicato che nell'"Opening Act" dei The Game Awards 2022 vi sarà un "emergency meeting", ovvero una riunione di emergenza tipica del gioco nella quale i giocatori devono discutere di chi espellere dalla partita in corso, supponendo di aver capito chi è l'impostore.

Non sappiamo quale sia l'annuncio di Among Us per il momento, quindi possiamo solo attendere novità in merito.

Among Us ha avuto grande successo soprattutto nel 2020. A novembre 2020 il gioco ha raggiunto mezzo miliardo di giocatori e nel corso dei mesi è stato aggiornato regolarmente con l'aggiunta di nuove funzioni. Il gioco è arrivato anche su PlayStation, Switch e Xbox ed è stata realizzata anche una versione VR per Oculus Rift, Meta Quest 2, PS VR e Steam VR.

Cos'altro possiamo aspettarci da Among Us? Dovremo attendere i The Game Awards 2022 per scoprire nuovi dettagli. Durante l'evento ci sarà spazio anche per Tekken 8, Crash Bandicoot e per un annuncio del produttore di Final Fantasy 16.

Siete pronti a seguire la maratona di Multiplayer.it su Twitch per i The Game Awards?