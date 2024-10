Monster Hunter Wilds è in prenotazione su Amazon in versione Lenticular per PS5 e Xbox Series X

Il 2025 sembra stia diventando pian piano più denso di pubblicazioni videoludiche e nei primi mesi uno dei nomi di maggior peso è certamente Monster Hunter Wilds. Previsto per il 28 febbraio 2025, il gioco d'azione di Capcom è ora in prenotazione su Amazon in versione con copertina lenticolare al prezzo di 85,99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Si tratta come sempre di una prenotazione a prezzo minimo garantito, ovvero è possibile fare l'ordine e - in caso arrivi poi uno sconto - vedere tale nuovo prezzo più basso automaticamente applicato alla propria prenotazione, senza dover seguire l'andamento del prezzo o rifare l'ordine. La prenotazione è gratuita e si paga solo al momento della spedizione, a febbraio. In caso il prezzo non cali abbastanza per i vostri gusti nel corso dei mesi, è semplicemente possibile cancellare la prenotazione poco prima dell'uscita.