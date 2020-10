PS5, Lewandowski ha già la console: su Instagram con il controller DualSense

Robert Lewandowski è già in possesso di una PS5, a quanto pare: il calciatore ha posato su Instagram per un paio di scatti in cui impugna un controller DualSense.

Continua dunque la strategia di marketing Sony che punta a coinvolgere artisti e atleti famosi, vedi ad esempio la foto di Travis Scott con il controller DualSense.

Un approccio che mediaticamente ha senz'altro il suo perché, se consideriamo che Lewandowski vanta la bellezza di 19,7 milioni di follower su Instagram.

Anche stavolta, tuttavia, sorgono delle perplessità sulle ragioni di opportunità di un post del genere: con tanti videogiocatori impossibilitati ad acquistare una PS5 (rigorosamente di tasca propria) al day one per via delle scorte limitate, sottolineare come atleti e artisti famosi possano invece mettere le mani sulla nuova console, peraltro in anticipo, non sembra una mossa particolarmente simpatica.