Epic Games Store, i giochi gratis per PC del 22 ottobre 2020 sono disponibili

Su Epic Games Store sono ora disponibili i giochi gratis per PC del 22 ottobre: come rivelato la settimana scorsa, si tratta di Costume Quest 2 e Layers of Fear 2, scaricabili fino al 29 ottobre.

Sviluppato da Double Fine Productions, Costume Quest 2 si pone come il titolo perfetto per Halloween, visto che parliamo di un'avventura ambientata appunto durante la celebre festa di origine celtica.

Esplora spettrali paesaggi senza tempo, indossa adorabili nuovi costumi in grado di trasformarti in un potente guerriero di Halloween, raccogli figurine di dolcetti da brivido e usale per combattere contro una legione di cattivi ossessionati dall'igiene.

Layers of Fear 2 è invece il secondo episodio della serie horror targata Bloober Team, che ci vedrà alle prese con il misterioso invito di un regista alle prese con un film da girare a bordo di una nave.

Le telecamere sono puntate su di te e al centro della scena ci sei proprio tu. Non sei solo nel personaggio, sei IL personaggio. La parte da interpretare è unicamente tua. Scritta solo per te. Il silenzio ti accoglie. Nessun ordine del regista. Nessuna indicazione di dover diventare questa versione di te. La necessità di agire invade la tua mente, ma le pagine del copione sono vuote.

Il tuo passato ti ha trasformato in quel che sei, costringendoti a imparare le abilità richieste per migliorare la tua arte. Lo stesso passato ti ha inflitto profonde cicatrici, non solo all'esterno, dove tutti possono vederle, ma anche in un luogo così profondo da non avere forma. Cerchi di soffocare i ricordi, ma lasci che quelle esperienze ti conducano nel ruolo, o nel personaggio, che devi interpretare.

L'oscurità ti avvolge, mentre resti silenziosamente sotto i riflettori: gli unici suoni che senti sono il battito del tuo cuore, il lontano sciabordio delle onde contro lo scafo e il suono delle cineprese puntate su di te, a preservare questo momento per l'eternità.

Quali saranno invece i giochi gratuiti disponibili dal 29 ottobre? Il survival horror Blair Witch e Ghostbusters: The Video Game Remastered!

Blair Witch ci vedrà impegnati nella disperata ricerca di un ragazzino scomparso nell'inquietante foresta di Black Hills, in cui secondo le leggende si muove la malvagia e potente strega di Blair. Sarà vero? Starà a noi scoprirlo.

Ghostbusters: The Video Game Remastered è invece l'edizione rimasterizzata dell'ottimo tie-in pubblicato originariamente nel 2009 e basato sulla saga cinematografica dei celebri Acchiappafantasmi.