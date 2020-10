Fire Emblem: Shadow Dragon & The Blade of Light annunciato per Nintendo Switch

Fire Emblem: Shadow Dragon & The Blade of Light è stato annunciato oggi per Nintendo Switch: sarà disponibile su eShop a partire dal 4 dicembre, a tempo limitato, al prezzo di 5,99 euro.

Negli ultimi 30 anni la serie Fire Emblem ha catturato l'attenzione dei giocatori con il suo gameplay strategico, le sue avvincenti storie e i personaggi caratteristici.

Ora, l'originale gioco 8-bit, Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light, che segue le avventure del Principe Marth e ha lanciato una franchise capace di attraversare le decadi, sarà disponibile per la prima volta fuori da Giappone.

Il 4 dicembre Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light arriva sui sistemi della famiglia Nintendo Switch, disponibile per l'acquisto sul Nintendo eShop per un tempo limitato.

Mentre i giocatori europei hanno avuto il loro primo contatto con Marth nella serie Super Smash Bros., la storia di questo coraggioso e sfrontato principe in realtà comincia, in Giappone, nel primo titolo della franchise Fire Emblem, Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light.

La nuova release del gioco su Nintendo Switch include la sua prima localizzazione in inglese, svelando ad una nuova generazione di giocatori questo classico RPG tattico. Questa release includerà feature come la possibilità di rewind, il fast forward e i salvataggi, che permettono ai tattici in crescita di approcciare la sfida con il proprio ritmo.

Attraverso il periglioso viaggio di Marth, i giocatori possono organizzare le proprie armate per eseguire svariate strategie, selezionando attentamente tra dozzine di personaggi con attribute unici che possono capolvere le sorti di ogni battaglia.

Marth sarà capace di acquisire la sacra spada Falchion e ottenere il mistico Fire Emblem nella sua epica spedizione per ristabilire la pace ad Akaneia?

Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light su Nintendo Switch arriva il 4 dicembre e sarà disponibile su Nintendo eShop fino alla fine del 30° anniversario della franchise, il 31 marzo 2021.

