NieR: Automata: il nuovo cosplay di 2B invita all'uso della mascherina

NieR: Automata è diventato un vero e proprio videogioco di culto nell'arco di breve tempo, ma il mondo dei cosplayer riesce spesso a rielaborarlo, rendendolo ancora più originale e adattandolo alle esigenze di tutti i giorni. Lo capirete dal cosplay dell'Androide 2B che vi proponiamo oggi, 12 ottobre 2020.



In questo cosplay, infatti, 2B invita all'uso della mascherina per arginare la diffusione del COVID-19. La cosplayer miriam_meh ha deciso dunque di sfruttare la sua passione per sensibilizzare gli altri, lanciando il messaggio "restate al sicuro là fuori". Una situazione che anche i nostri lettori comprenderanno perfettamente, date le nuove regole in vigore sul territorio nazionale.



Ecco qui di seguito l'immagine del cosplay molto particolare di NieR: Automata, che un giorno ricorderemo come testimone di questo periodo storico non propriamente tranquillo. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un bel commento. Se poi cercate qualcosa di completamente diverso, c'è sempre Jessica Nigri che diventa l'Impostore di Among Us.