Cyberpunk 2077, nuove immagini spettacolari da CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 si mostra in una nuova manciata di immagini, diffuse da CD Projekt RED attraverso il sempre attivo account Twitter e incentrate soprattutto su alcune scene urbane del nuovo RPG ad ambientazione fantascientifica.

Nella fattispecie, possiamo vedere una prospettiva un po' allargata di Night City, ovvero la megalopoli che fa da ambientazione principale per Cyberpunk 2077, caratterizzata da diversi distretti e dunque strutturata in modo da offrire esperienze di gioco e situazioni estremamente differenziate, oltre a due screenshot che sembrano tratti direttamente dal gameplay.

Trattandosi comunque di immagini prive di HUD e altri elementi tipici, è chiaro che si tratta comunque di screenshot appositamente curati per fare da materiale promozionale, ma rendono comunque bene l'idea delle atmosfere e delle situazioni di gioco nelle quali possiamo trovarci nel corso dell'avventura.

Come ogni titolo CD Projekt RED che si rispetti, anche Cyberpunk 2077 si basa su una storia poderosa, caratterizzata anche da una grande quantità di dialoghi, per questo motivo abbiamo visto come lo script sia enorme e il doppiaggio italiano particolarmente curato.

Nel frattempo, restiamo in attesa del prossimo Night City Wire che a quanto pare sarà incentrato sui veicoli e andrà in onda il 15 ottobre alle ore 18:00. L'uscita del gioco resta fissata in maniera definitiva per il 19 novembre 2020.