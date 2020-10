PS5, il teardown della console Sony visto già 1,6 milioni di volte

PS5 continua a macinare numeri impressionanti dal punto di vista mediatico: un trend che è partito con la presentazione del logo ufficiale della console Sony e che non accenna a diminuire.

Il video del teardown di PlayStation 5 ha infatti già totalizzato oltre 1,6 milioni di visualizzazioni su YouTube, ad appena cinque ore dalla pubblicazione, e il valore è senz'altro destinato ad aumentare.

La popolarità del video che rivela l'interno di PS5 è pari a quasi a quattro volte l'omologo approfondimento realizzato da Digital Foundry per Xbox Series X lo scorso marzo, segno di un interesse consistente e costante nei confronti della macchina Sony.

Chiaramente questi numeri non possono fornire in alcun modo un'anticipazione di quelle che saranno le vendite delle due console, in arrivo nei negozi a novembre, ma evidenziano una situazione di grande vivacità sul fronte del marketing di PlayStation 5.

Aggiornamento

Basandoci su numerose segnalazioni, abbiamo inizialmente riportato il confronto fra il teardown di PS5 pubblicato oggi e quello di Digital Foundry, che tuttavia non è stato il primo né l'unico per la console Microsoft.

Il video realizzato sempre a marzo da Austin Evans con il teardown di Xbox Series X, infatti, conta al momento oltre 15,5 milioni di visualizzazioni.