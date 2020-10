Animal Crossing: New Horizons, il tour di ottobre

L'autunno è arrivato un po' ovunque, perfino in Animal Crossing: New Horizons . Questo cambio di stagione, ovviamente, simboleggia anche l'arrivo di un nuovo aggiornamento. Per questo, abbiamo deciso di avventurarci in giro per la nostra isola alla ricerca delle novità portate dalla fresca brezza autunnale e cogliere l'occasione per mostrarvi un po' come ci siamo sistemati dopo diversi mesi nel nostro piccolo angolo di paradiso. Come in una sorta di visita guidata della nostra umile isola, vi mostreremo cosa c'è di nuovo, quali sono i cambiamenti e come ottenere il massimo da questo aggiornamento grazie a questo tour di ottobre di Animal Crossing: New Horizons .

Halloween è alle porte

La prima cosa che viene da pensare a noi, povero popolo occidentalizzato, quando sentiamo parlare del mese di ottobre è senza dubbio Halloween. La festività è, infatti, una delle più attese dell'anno per via dei costumi, delle atmosfere da brivido, delle serate a tema e delle montagne di dolciumi. Quest'anno non sarà sicuramente un Halloween come gli altri (specialmente negli Stati Uniti, dove è stato proibito il tradizionale "dolcetto o scherzetto?"), ma non c'è da disperare, perché sembra che Nintendo abbia voluto fare le cose in grande.





Quella che vedete nell'immagine qui sopra è la nostra casa, personalizzata in modo tale da richiamare quell'atmosfera autunnale caratteristica di questo periodo dell'anno. Come potete vedere, alla destra di quest'ultima si trova il nostro orticello, che una volta ospitava una selezione di fiori, ma che ora è perfetto per piantare una delle novità di questo aggiornamento: le zucche.

Si trovano al negozio di Mirco e Marco (cinque per 1400 stelline) oppure vengono vendute da Fiorilio (5 per 700; decisamente un affare in confronto a quanto fanno pagare quei due truffatori della Bottega).