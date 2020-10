Destruction AllStars per PS5 gira a 4K dinamici e 60 fps, nuovi dettagli

Destruction AllStars girerà su PS5 a 4K dinamici e 60 fps: lo ha rivelato Sony pubblicando la pagina ufficiale del gioco sul sito PlayStation, ricca di tanti dettagli.

Caratterizzato da un gameplay che mescola Rocket League e Fortnite, Destruction AllStars ci coinvolgerà in una corposa campagna single player corredata da modalità multiplayer per sedici giocatori.

Stelle e auto si scontrano. Domina le classifiche del fenomeno globale Destruction AllStars, lo spettacolare sport per guidatori estremi!

Padroneggia la dura arte del combattimento a bordo di veicoli perfezionando tempismo, tattiche e abilità per infliggere una quantità colossale di danni, distruzione e devastazione in vivaci arene sparse per il mondo.

Fai il pieno di distruzione dietro al volante o salta per l'arena in una spettacolare sequenza di acrobazie da parkour schivando attacchi, rubando veicoli o usando le tue abilità per arrestare la carica di mezzi in arrivo.

Scatena abbastanza caos da potenziare il tuo veicolo speciale caratterizzato da abilità uniche.

Sedici AllStar di grande successo hanno i motori caldi e sono pronti a competere nel nome dell'intrattenimento e della demolizione. Allaccia la cintura e preparati per intensi, esplosivi e imprevedibili livelli di azione a ruota libera, e lotta per vincere il titolo di Campione della Federazione Globale della Distruzione.

È il momento di correre, investire e tamponare. Ci vediamo nell'arena!

Diventa un AllStar