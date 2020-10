Fall Guys Stagione 2: data di lancio svelata ufficialmente

Fall Guys: Ultimate Knockout ha accompagnato i giocatori per ben due mesi, con un lancio sul mercato sorprendente avvenuto ad inizio agosto 2020. Tutto è ormai pronto per la Stagione 2: proprio in questi minuti è stata svelata la data di lancio ufficiale.



Ad oggi sapevamo che la Stagione 2 di Fall Guys: Ultimate Knockout avrebbe avuto inizio in un momento imprecisato nella prima metà di ottobre 2020. Ma adesso saprete quale giorno segnare sul calendario, e precisamente giovedì 8 ottobre 2020. Ovviamente l'hanno svelata gli sviluppatori di Mediatonic su Twitter, quindi non vi sono dubbi di sorta.



Abbiamo però anche un paio di dettagli ugualmente importanti: innanzitutto la Stagione 1 terminerà esattamente il giorno di inizio della Stagione 2. Prima ciò non era scontato: significa che avete ancora sei giorni di tempo per completare il pass stagionale. Ed ecco la seconda buona notizia: i punti esperienza saranno raddoppiati fino al lancio della Stagione 2, dunque per ottenere tutti i premi gratuiti impiegherete la metà del tempo. Meglio di così...



La Stagione 2 di Fall Guys: Ultimate Knockout introdurrà nuovi costumi, nickname ed icone, e molte alte sorprese... che tuttavia per il momento restano ignote. State ancora giocando a Fall Guys: Ultimate Knockout, non è vero?

BEAN SPILLING POST

Announcing dates always feels like you're cursing things, but it's Halloween month, so let's get cursed!

🔥 Season 2 launches on Thursday 8th October 🔥

Season 1 will now end as Season 2 begins and we're going to DOUBLE fame points during this time! 👀 pic.twitter.com/J9TFIZ1BDd