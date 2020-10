Fall Guys Stagione 2 introdurrà nickname e icone: aumenta la personalizzazione

Ad ottobre 2020 avrà ufficialmente inizio la Stagione 2 di Fall Guys: Ultimate Knockout: gli sviluppatori di Mediatonic continuano a svelare in anticipo piccole migliorie, novità e modifiche che verranno introdotte con il nuovo aggiornamento stagionale. E pare che un discreto passo in avanti verrà fatto lato personalizzazione.



Fall Guys: Ultimate Knockout introdurrà nel corso della Stagione 2, infatti, i nickname e le icone. Il tutto verrà gestito tramite il nuovo menù Interfaccia, aggiunto proprio accanto a quelli che permettevano di modificare aspetto e balletti del personaggio. Dall'Interfaccia, i giocatori potranno modificare il simbolo / icona che comparirà a schermo all'interno di un nuovo banner individuale. Sempre all'interno di questo banner, verrà mostrato anche il nickname del giocatore, che andrà scelto tra una lista di simpatiche soluzioni preimpostate (per esempio "Abbracci gratis", "Buon uovo", "Fa del suo meglio", e via dicendo).



Gli sviluppatori di Mediatonic sono molto emozionati, in proposito: non vedono l'ora di scoprire a cosa porterà la creatività dei giocatori, che potranno combinare tra loro tante possibilità di personalizzazione. Inoltre, come saprete, Fall Guys Stagione 2 regalerà circa 20 corone in formato gratuito, affinché tutti possano acquistare il proprio costume preferito.



Infine un breve video pubblicato su Twitter, che mostra altrettanto brevemente le novità di cui vi abbiamo parlato.

I thought I'd record a quick video to reveal a new feature that's coming in Season 2... Very spicy 🌶️ I'm super excited about this one 👌 pic.twitter.com/XI5IKYKQ9E — Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) October 1, 2020