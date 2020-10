Microsoft potrebbe acquisire Bungie, riprende forza l'indiscrezione del mese scorso

Una scoperta fatta dal sito Xbox Era ha fatto riprendere forza all'indiscrezione che voleva Microsoft interessata ad acquisire Bungie. La stessa era stata smentita da Pete Parsons di Bungie su Twitter, ma ora è tornata più forte di prima.

Nick "Shpeshal Ed" Baker di Xbox Era ha infatti trovato l'aggiunta di un Corporation Service Company, agent nella scheda di Bungie su opencorporates.com, figura terza di mediazione che si occupa delle procedure legali nei casi di acquisizioni o vendite.

La stessa figura professionale (ovviamente sono persone diverse) è apparsa nelle schede degli studi comprati da Microsoft nel corso degli ultimi anni, in coincidenza proprio con le acquisizioni: Undead Labs, Obsidian Entertainment, Inxile Entertainment e Double Fine Productions. Anche Insomiac Games ha avuto il suo agent for service of process nel passaggio a Sony.

Cosa dimostra questo? Allo stato attuale poco, in verità, perché per avere qualche certezza bisognerebbe svolgere un'indagine più approfondita (probabilmente nemmeno possibile, a meno di non conoscere qualcuno dentro Bungie). Del resto, nel caso non sarebbe scontato nemmeno che dall'altra parte ci sia Microsoft (Bungie potrebbe aver raggiunto un accordo con qualcun'altro). Comunque sia si tratta di una coincidenza interessante.