Games with Gold ottobre 2020, da Maid of Sker a Costume Quest

Siamo di nuovi ai giochi gratis dei Games with Gold, in questo caso per quanto riguarda il mese di ottobre 2020, con il consueto apporto dei quattro titoli da scaricare liberamente riservati agli abbonati a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate sempre secondo il classico schema: due giochi per Xbox One e due titoli in retrocompatibilità utilizzabili sulla console in questione ma provenienti dalle generazioni precedenti. Siamo sempre alle solite: il famoso discorso sulla decadenza generale del livello qualitativo dei giochi offerti attraverso questa iniziativa da Microsoft è sempre valido, soprattutto se dall'altra parte hai un Xbox Game Pass che veramente non smette di tirarci addosso nuovi giochi con un ritmo sconcertante, in quantità e qualità notevoli.





Tramontati (per il momento) i discorsi sulla possibile eliminazione di Xbox Live Gold, che invece è ancora lì al suo posto inamovibile, non resta che prendere atto di come i Games with Gold continuino a vivacchiare, a volte con buone uscite come i titoli di settembre 2020, altre volte con giochi più sottotono come spesso abbiamo visto. E questo ottobre 2020? La valutazione non è facile, perché presenta caratteristiche peculiari: a fronte di giochi sinceramente trascurabili come il vecchio Sphinx and the Cursed Mummy troviamo un titolo che è sostanzialmente uscito poco più di un mese fa, ovvero Maid of Sker, e un gioco vecchio ma che fa sempre piacere ritrovare come Costume Quest. Insomma, nulla che faccia cambiare idea sul fatto che non si possa dire che i Games with Gold non siano proprio l'argomento principale per abbonarsi al Gold, ma questo mese non è dei peggiori.