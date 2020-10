HP Spectre X360, i nuovi modelli ultraportatili con CPU Tiger Lake

Tra l'altro GPU Iris Xe è in arrivo su un gran numero di prodotti, anche economici, tutti in grado di garantire prestazioni dignitose nel gaming in risoluzione 1080p. Ma nel caso degli HP Spectre guardiamo a un potenziale pubblico abituato e disposto a pagare qualcosa in più. Il target è infatti quello dei prosumer in cerca di prodotti eleganti, versatili e capaci di soddisfare una vasta gamma di esigenze. I nuovi ultraportatili Spectre X360 si spostano inoltre dallo standard Athena a allo standard di qualità EVO che eleva la qualità media rendendo i parametri più stringenti, ma anche più chiari e facili da interpretare per i potenziali clienti. I requisiti principali includono, oltre all'ormai ovvia connettività Wi-Fi 6, porte Thunderbolt 4, riattivazione in meno di un secondo dalla modalità sleep, batteria da minimo 9 ore di durata in risoluzione 1080p e 4 ore di autonomia con 30 minuti di ricarica.

Al debutto proprio con i processori Tiger Lake, Intel Xe è l'architettura che traghetterà Intel nel mondo delle GPU discrete nel corso del 2021 con prodotti per datacenter e schede video per configurazioni di ogni fascia. Ma non è il caso di sottovalutare, anche dal punto di vista numerico, il debutto della tecnologia Intel nel campo dei SoC per ultraportatili, un segmento che macina grandi numeri, con prodotti maneggevoli e più economici di altri grazie alla rinuncia a una GPU discreta, rivolgendosi a un bacino decisamente ampio che va dai professionisti algli studenti. Comprende quindi una buona fetta di persone che utilizzano programmi grafici e giocano ai videogiochi, ora decisamente più accessibili anche con i laptop ultraleggeri e compatti che grazie alla rinnovata concorrenza tra AMD e Intel hanno compiuto passi da gigante in pochi anni.

Alta qualità in poco spazio

Il prodotto di punta della nuova linea Spectre X360 è il modello da 14 pollici che a differenza del nuovo modello da 13 pollici, widescreen come quello da 15, punta su uno schermo OLED con formato 3:2. Guarda quindi con più attenzione alle esigenze dei professionisti offrendo, grazie al maggior spazio tra bordo inferiore e testiera, un touchpad del 16,6% più grande del modello precedente. Ma non si dimentica della grafica e dell'intrattenimento, come abbiamo detto tra i punti forti di Tiger Lake almeno in ottica ultraportatile, garantendo una copertura dello spazio DCI-P3 del 100%, un margine di disturbo estremamente ridotto e cornici decisamente sottili, con il rapporto tra dimensione del chassis e schermo touch, corredato di penna magnetica agganciabile senza sforzo al lato del tablet, che arriva al 90,33%.

Il formato non è l'unica particolarità dell'HP Spectre X360 14 che monta quattro altoparlanti, promette una modalità Blue Filter Eyesafe dai colori estremamente vividi e gode di funzionalità dedicate legate all'intelligenza artificiale. Sfrutta infatti la tecnologia Smart Sense per regolare la temperatura, offrendo anche riduzione del rumore, correzione del colore automatica e capacità di rilevare automaticamente quando viene messo in una borsa. Inoltre sfrutta la tecnologia Focus Mode per illuminare la finestra del sistema operativo su cui stiamo lavorando, facilitando le cose per chi lavora in multitasking.

Anche l'HP Spectre X360 13 gode di miglioramenti e come il precedente gode di chassis in alluminio costruito con macchine di precisione CNC, evidente anche nelle finiture che in questo caso virano sul dorato. Non mancano inoltre lettore di impronte, meccanismo per oscurare la webcam e un'ottimizzazione della ventilazione che sfrutta anche la griglia del sistema audio per espellere più efficacemente l'aria calda verso l'esterno. Ma non si tratta dell'unica ottimizzazione costruttiva. Oltre alle finiture di lusso si fanno notare dettagli come l'angolo posteriore destro, tagliato in modo da ospitare la porta Thunderbolt 4 posizionata in modo da evitare che il cavo si pieghi o si metta di mezzo. Inoltre, tornando a parlare nello specifico del modello da 13 pollici, si parla non solo di un salto netto nelle capacità grafiche, ma anche di un incremento del 35% della potenza della CPU rispetto al modello precedente. Gode inoltre di opzioni per lo schermo OLED e per il 4K, arrivando a offrire una densità di pixel estremamente elevata, oltre a includere una variante 5G che rinuncia alla certifica EVO, presumibilmente a causa dei consumi maggiori, ma guarda nello specifico a chi ha bisogno di una connessione integrata e veloce.