Fortnite non funziona: il battle royale è offline per l'update 15.30

Fortnite non funziona: il battle royale è offline a partire dalle 10:00 di oggi, 2 febbraio 2021. Epic Games ha infatti annunciato, tramite il profilo Twitter "Fortnite Status", che è in arrivo l'update 15.30. A partire dalle 10:00, quindi, non sarà possibile accedere al matchmaking. L'aggiornamento richiede di norma poche ore per essere introdotto, ma dipende anche dalle dimensioni e dalle novità.

Secondo quanto rivelato da Fortnite Status stesso, nell'update 15.30 saranno incluse:



una modalità a tempo dedicata Mando, il personaggio di The Mandalorian: ieri Epic Games aveva suggerito l'arrivo di novità a tale riguardo, con brevissimo teaser

due nuovi oggetti esotici: attualmente non abbiamo idea di quali oggetti si tratti

nuove opzioni e nuovi device per la Modalità Creativa: anche in questo caso non è stato specificato di cosa si tratti, ma ogni aggiunta al sandbox creativo di Epic è più che gradita

Fortnite non funziona, quindi, a partire dalle 10:00 di oggi, 2 febbraio 2021. Il battle royale è offline e lo rimarrà per alcune ore. Prima del ritorno online del gioco, però, avremo modo di scoprire le novità dell'update 15.30. Come sempre, ci baseremo sulle informazioni ufficiali rilasciate da Epic Games per quanto riguarda Salva il Mondo e la Modalità Creativa, mentre dovremo fare affidamento sui dataminer per la modalità Battaglia Reale.

Non possiamo fare altro, per il momento, se non attendere che la manutenzione termini. Infine, per quanto riguarda lo scontro legale tra Fortnite ed Apple, vi segnaliamo che il CEO di Apple dovrà rilasciare una deposizione lunga 7 ore.