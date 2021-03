Star Citizen: un video mostra le caverne esplorabili con le navi, superati i 349 milioni crowdfunded

Attraverso un lungo video, Cloud Imperium Games ha mostrate le novità che saranno introdotte con l'alpha 3.13 di Star Citizen. La novità più rilevante è, senza dubbio, il debutto di enormi caverne planetarie che potranno essere esplorate anche con le navi. Inoltre anche la campagna di raccolta fondi dello studio di sviluppo prosegue senza interruzioni: sono stati superati i 349 milioni di dollari raccolti attraverso il crowdfunding.

Come dicevamo, con l'alpha 3.13 di Star Citizen saranno aggiunte queste enormi caverne. Queste saranno interessanti non solo dal punto di vista scenografico, ma consentiranno ai piloti più arditi di attraversarle a bordo delle loro navi e ai minatori spaziali di mettere alla prova gli strumenti di trivellazione. Grazie a questo aggiornamento, ogni giocatore potrà personalizzare la propria esperienza attraverso nuovi oggetti e macchinari.

Tutte queste novità stanno attraendo un numero sempre maggiore di investimenti e giocatori. Star Citizen, infatti, ha superato i 349 milioni di dollari di crowdfunding spalmati su oltre tre milioni di account registrati. Nel nostro speciale Star Citizen: la 3.12 è la versione migliore di sempre vi spieghiamo perchè vale la pena provare il gioco e come questo non sia un meme, ma un progetto ambizioso in costante evoluzione.

Star Citizen al momento è in alpha giocabile su PC, mentre la campagna in single player, chiamata Squadron 42, è attualmente in fase di sviluppo.