PUBG: update 1.63 disponibile, risolve un grosso problema

PUBG Corp. ha quest'oggi rilasciato un nuovo aggiornamento per il suo battle royale PlayerUnknown's Battlegrounds ( PUBG ). Parliamo precisamente dell'update 1.63. Come i giocatori sanno, il team di sviluppo ha da poco rilasciato l'enorme title update 10.3, quindi questa nuova patch è pensata unicamente per risolvere qualche problema e non per introdurre grandi novità. Pare inoltre che l'update 1.63 sia per ora dedicato solo alla versione PS4 di PUBG.

Vediamo comunque tutti i dettagli dell'update 1.63 di PUBG:



È stato rilasciato un hotfix per ridurre il recente aumento di crash su PS4

Le ottimizzazioni per il pre-caricamento degli oggetti che sono state introdotte con l'update 10.3 sono ora disabilitate, per poter analizzare in modo più preciso le cause dei crash di PUBG

Questo aggiornamento di PlayerUnknown's Battlegrounds, quindi, si occupa solo di limitare i crash con la versione PS4. Chiaramente è importante che il team capisca al più presto cosa sta succedendo così da poter ripristinare la nuova funzione dell'update 10.3 e permettere ai giocatori di PUBG di giocare in tranquillità anche su PS4. Questa patch dovrebbe comunque aver già risolto i primi problemi.

Non dovrebbero quindi esserci modifiche al gameplay tramite l'update 1.63 di PUBG, ma come sempre è possibile che il team di sviluppo abbia glissato su modifiche minori: se doveste notare cambiamenti non segnalati dal team, fatecelo sapere nei commenti!

Vi segnaliamo infine che da non molto è stato annunciato un nuovo battle royale futuristico per Android e iOS: PUBG: New State.