Minecraft Beta 1.16.220.50 introduce nuovi biomi montani e alza il cielo di 64 blocchi

Mojang ha pubblicato la Beta 1.16.220.50 di Minecraft su Windows 10, Xbox, and Android. Questo nuovo aggiornamento introduce alcune delle caratteristiche che comporranno l'update ufficiale "Caves & Cliffs" in arrivo più avanti nel corso dell'anno. Nello specifico questa beta introduce 5 nuovi biomi montani e alza il cielo di ulteriori 64 blocchi.

Caves & Cliffs sarà un aggiornamento che introdurrà diverse novità nel world builder di Mojang. Alcune di queste sono già sperimentabili in alcune versioni del gioco. Per esempio i caproni sono già disponibili su Windows 10, mentre su Java ci sono nuove caverne e seppie fluorescenti. Queste novità, invece, arriveranno per la Bedrock Edition del gioco.

Come dicevamo, la beta 1.16.220.50 di Minecraft aggiungerà 5 nuove tipologie di montagne, così da dare maggiore varietà anche a questi ambienti. Queste nuove tipologie sono chiamate Lofty Peaks, Mountain Grove, Mountain Meadow, Snow Capped Peaks e Snowy Slopes, nomi che descrivono il tipo di ambiente che puntano a ricreare.

Le montagne innevate sono al centro del nuovo update di Minecraft.

Un cambiamento molto atteso è anche quello che alza di 64 blocchi il cielo. Da molto tempo, infatti, i giocatori speravano si potesse superare il limite di 256 blocchi presente finora. Con la beta 1.16.220.50 le montagne saranno alte 256 blocchi, ma poi avrete a disposizione ulteriori 64 blocchi per fare quello che vorrete.

Con la beta torneranno le seppie fluorescenti e saranno sistemati diversi bug grandi e piccoli del gioco. A questo indirizzo è possibile scoprire l'elenco completo delle novità.