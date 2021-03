Nintendo Switch Pro "avrà giochi esclusivi" che non girano sui vecchi modelli, leak

Si torna a parlare ancora una volta di Nintendo Switch Pro, la nuova fantomatica console della casa di Kyoto. Abbiamo avuto modo di scoprire alcuni dettagli hardware tramite un report di Bloomberg: ora, in un thread a esso dedicato, l'insider "NateDrake" ha affermato che questa nuova versione avrà dei giochi esclusivi che non funzioneranno sui vecchi modelli di Switch (standard e Lite).

L'insider afferma: "Ci saranno alcuni giochi esclusivi selezionati, specialmente da partner di terze parti." Ha poi aggiunto: "Potrebbero non essere molti, ma ne conosco almeno uno". Se crediamo alle sue parole, quindi, Nintendo Switch Pro permetterà di giocare a qualche gioco esclusivo, ma non dobbiamo aspettarci che sia la norma, soprattutto con le esclusive interne: è abbastanza ovvio che Nintendo non voglia abbandonare i propri utenti che dispongono dei modelli "base".

La sua dichiarazione, ovviamente, ha fatto da catalizzatore per le speculazioni dei giocatori. Alcuni hanno affermato che Rockstar potrebbe sfruttare Nintendo Switch Pro per rilasciare Red Dead Redemption 2 o, più probabilmente, GTA 5 (in versione PS4/Xbox One o in versione PS5/Xbox Series X|S?). Altri hanno invece affermato che il prescelto potrebbe essere Final Fantasy 7 Remake, che per il momento è esclusiva di PlayStation 4 e, presto, PlayStation 5.

Come sempre, parliamo di speculazioni basate su leak basati su report: un girotondo che è tutt'altro che ufficiale. Dopotutto, molti tendono a dare per confermata Nintendo Switch Pro, ma la verità è che Nintendo non ha ancora svelato nulla di ufficiale. Per il momento, quindi, possiamo solo attendere e sperare che la grande N ci dia informazioni quanto prima.

Vi segnaliamo anche che molti sviluppatori hanno già il dev kit secondo Khan, ex-giornalista di Game Informer.