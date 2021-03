Nintendo Switch Pro: molti sviluppatori hanno già il dev kit secondo Khan

In questi giorni si parla in modo assiduo di Nintendo Switch Pro, la presunta nuova console della casa di Kyoto. Secondo i leak più recenti, riportati da Bloomberg, si tratterà di un modello con schermo OLED più grande rispetto a quello del modello precedente, con però una risoluzione invariata. Ora, tramite Imran Khan - ex-giornalista di Game Informer - scopriamo che molti sviluppatori hanno già tra le mani il dev kit.

Come potete vedere in calce, Imran Khan ha scritto tramite Twitter le seguenti parole: "È divertente. Stavo parlando con alcune persone oggi che mi hanno detto: 'Ci sono abbastanza persone con il dev kit da far sì che i leak comincino a circolare nel giro di pochi giorni'. Mi pare che non sia servito attendere molto". Anche se non lo dice esplicitamente, Khan sta parlando proprio di Nintendo Switch Pro.

Nintendo Switch Pro: quanto sarà diversa dal modello base?

Anche se sembra un semplice commento, il fatto che parli di "abbastanza persone con il dev kit" ci permette di capire che questo nuovo modello di Nintendo Switch Pro non è un miraggio. Se molteplici team di sviluppo stanno già sviluppando per questa piattaforma, significa che non ci vorranno anni prima del rilascio.

Sotto questo punto di vista, perlomeno, il leak di Bloomberg ci ha già rassicurati. Si parla infatti della possibilità che la console sia messa in distribuzione già a fine 2021. Le parole di Khan non fanno altro se non rafforzare questa ipotesi.

