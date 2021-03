PlayStation Arabia promette una "sorpresa" in arrivo presto: i geroglifici fanno pensare a Uncharted

Attraverso il suo account Twitter, PlayStation Arabia ha anticipato un qualche tipo di iniziativa legata al mondo PlayStation. Il messaggio pubblicato, infatti, sostiene che una "sorpresa è in arrivo presto". Quello che occorre capire è se si tratta di un'iniziativa locale o un qualcosa che possa interessare tutti gli utenti Sony, ma i geroglifici utilizzati fanno pensare a Uncharted: che sia il primo trailer del film?

In questi giorni, infatti, Sony sta svelando diverse cose piuttosto interessanti e senza annunciarle con grosso anticipo. Oltre allo State of Play di febbraio 2021, infatti, ha annunciato con dei trailer tanti nuovi giochi PlayStation VR. Non ci stupirebbe poi molto che un ulteriore sorpresa sia nell'aria.

L'account ufficiale PlayStation Arabia, ovvero quello che fa da riferimento al mercato mediorientale, ha pubblicato uno strano video nel quale si vedono delle specie di geroglifici e, per l'appunto, la frase "Sta per arrivare una sorpresa per voi".

C'è chi pensa ad un qualche annuncio legato all'antico Egitto, vista la presenza dei geroglifici, come per esempio una qualche informazione su Uncharted. Magari il primo trailer del film o persino l'annuncio di un nuovo gioco. Ma ci potrebbe essere anche la possibilità che sia solo un annuncio locale.

In ogni caso saremo con le orecchie ben tese. Voi cosa sperate?