HTC Vive: immagine teaser svelata su Twitter, novità in arrivo?

HTC Vive: immagine teaser apparsa su Twitter

HTC Vive ha rilasciato tramite Twitter un'immagine teaser nelle ultime ore. Potete vederla voi stessi qui sopra, in cima alla notizia, e nel tweet originale in calce alla notizia. L'immagine mostra un dettaglio di quello che sembra essere un oggetto nero opaco con il logo di HTC Vive nero lucido. Non possiamo vedere altro ed è impossibile indovinare, senza altri indizi, di che oggetto si tratti. Questo però non ha fermato le speculazioni degli utenti.

Il tweet riporta, oltre all'immagine teaser, solo una breve scritta: "È il tuo turno". Anche in questo caso è impossibile capire esattamente cosa intenda HTC Vive. Nei commenti si specula che la compagnia stia per svelare un nuovo headset standalone in stile Oculus Quest 2, ovvero un visore VR che funzioni in formato indipendente senza la necessità di un computer di fascia alta connesso.

Altri sperano che HTC Vive voglia produrre un headset VR a basso costo che sostituisca il Vive originale e vada a prendere la fetta di mercato precedentemente dominata dall'avversario Oculus Rift S che sarà presto fuori produzione. Ci sono però alcuni utenti che sono pessimisti sul nuovo prodotto e non credono sarà qualcosa di interessante. La verità è che sono solo speculazioni basate sul nulla e senza ulteriori informazioni o leak di fonti credibili sarà impossibile scoprire qualcosa di certo.

Non dimentichiamoci che potrebbe anche trattarsi di un accessorio per il suo ecosistema VR e non un nuovo HTC Vive. Non ci resta che attendere. Nel frattempo vi segnaliamo che i 120 Hz per Oculus Quest 2 sono in arrivo a marzo, ma in formato sperimentale. Infine, sappiate che Google Cardboard VR è morto, Google ha smesso di venderlo.