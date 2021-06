Join, Scarlet Nexus e (forse) Abandoned nel pomeriggio Twitch del canale di Multiplayer.it

Si prospetta un pomeriggio interessante su Twitch, per quanto riguarda il canale di Multiplayer.it, con diversi appuntamenti a cui consigliamo di non mancare. C'è il lancio di Scarlet Nexus da seguire e celebrare, infatti, ma non solo, con un evento davvero speciale rappresentato da Join the Indie e forse anche la misteriosa presentazione di Abandoned.

Alle ore 14:00, Aligi Comandini sarà protagonista della trasmissione in cui seguiremo il lancio di Scarlet Nexus, il nuovo action RPG di Bandai Namco, con un approfondimento sul gioco, un po' di gameplay e in generale tante informazioni su questo interessante titolo che punta a mischiare elementi da RPG classico, soulslike e altro con una caratterizzazione decisamente tendente all'anime.

Alle 16:00 sarà il turno di Francesco Serino con il suo Let's Play a sorpresa, ma possiamo aspettarci come al solito un gameplay decisamente sentito da parte del mitico Francesco, che dispenserà follie assortite e perle di saggezza in quantità equamente distribuite.

Join the Indie sarà protagonista su Twitch il 25 e 26 giugno

A seguire, inizia l'evento Join The Indie, di cui abbiamo parlato in maniera approfondita nell'articolo dedicato questa mattina: si tratta di una due giorni su Twitch tutta incentrata sullo sviluppo indie, con tantissimi ospiti speciali tra venerdì 25 e sabato 26 giugno 2021. Presentazioni, interviste e annunci vari sull'ambito indie italiano e non si susseguiranno in queste due giornate intense.

In tutto questo, da un momento all'altro potrebbe anche piombare l'incognita Abandoned: il rilascio e l'attivazione della misteriosa app per PS5 annunciata da Blue Box dovrebbe infatti avvenire proprio oggi, anche se non ci sono certezze sull'orario preciso, dunque nel caso la questione potrebbe essere seguita in diretta sul nostro canale Twitch.