Abandoned: quando è la presentazione del gioco PS5? BLUE BOX rimane in silenzio

Abandoned è il gioco più chiacchierato delle ultime settimane, sorprendendo i giocatori che all'epoca del primo annuncio avevano perlopiù ignorato questo gioco horror esclusivo per PS5. Sappiamo però che una presentazione è in arrivo, ma quando esattamente? La data è oggi, 25 giugno 2021, ma l'orario è ancora un mistero. Purtroppo BLUE BOX Game Studios è rimasta in silenzio.

BLUE BOX Game Studios ha infatti condiviso giorni fa la decisione di rimandare la presentazione di Abandoned al 25 giugno 2021 (inizialmente la data scelta era il 22 giugno, ma pare ci siano stati problemi di localizzazione). Non ha però dato altre informazioni e ancora adesso non è chiaro cosa il team abbia in programma. Sappiamo solo che si tratterà di un'app per PS5.

Abandoned: le immagini sono "false", non sono legate al vero gioco

È possibile che l'intenzione di BLUE BOX Game Studios sia di pubblicare l'app su PlayStation Store senza preavviso o comunque segnalando la cosa all'ultimo minuto tramite i propri canali social. Per ora non ci resta altro da fare se non attendere che Abandoned si faccia vedere e sveli il vero nome del gioco (che dovrebbe iniziare con la S e finire con la L) e, speriamo, del gameplay.

Abandoned è stato al centro di un grande complotto che ritiene che si tratti di Silent Hill e, soprattutto, che si tratti di un gioco sviluppato da Kojima. Gli indizi che puntano verso questa direzioni esistono, ma come sempre è possibile che gli appassionati vedano ciò che vogliono vedere. Per il momento non ci resta che attendere: vi aggiorneremo appena avremo novità a riguardo.