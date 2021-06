007 GoldenEye in Far Cry 5, Ubisoft ha rimosso la mappa fan-made su richiesta di MGM

Ubisoft ha rimosso i livelli fan made di Far Cry 5 ispirati a 007 GoldenEye, a quanto pare su richiesta di MGM per infrazione dei diritti d'autore, che per quanto riguarda la serie di 007 appartengono alla compagnia cinematografica in questione.

La mappa in questione era opera soprattutto dello youtuber Krollywood, che ha impiegato circa due anni e mezzo per ricostruire buona parte del celebre sparatutto in prima persona per Nintendo 64 attraverso l'editor di livelli all'interno di Far Cry 5, raggiungendo risultati davvero impressionanti, come testimoniato dal video riportato qui sotto.





Tutti i 18 livelli di GoldenEye ricreati in maniera artigianale con l'editor di Far Cry 5 erano stati messi a disposizione di tutti nella modalità arcade del gioco Ubisoft con il consenso della casa francese, ma evidentemente MGM non era d'accordo con l'iniziativa.

Krollywood si è detto ovviamente rattristato dalla notizia che il suo lavoro è stato completamente rimosso, sostenendo che Ubisoft è stata contattata da MGM per l'infrazione del copyright su 007 GoldenEye. Il publisher francese ha confermato di aver effettuato l'eliminazione dei livelli a causa dell'infrazione sui diritti d'autore legati alla serie 007, pur senza menzionare nello specifico proprio MGM: "Rispettiamo la richiesta di adesione ai diritti sulla proprietà intellettuale effettuate da chi li detiene e ci aspettiamo che anche i nostri utenti facciano lo stesso", ha riferito Ubisoft, contattata da Kotaku.

"Questa faccenda ha a che fare con il creatore della mappa e chi detiene i diritti e non abbiamo nient'altro da riferire al momento". L'azione è indubbiamente drastica, se si pensa oltretutto al fatto che si trattava di una creazione originale senza riciclo di asset e che era distribuita in forma gratuita. D'altra parte, non è la prima volta che MGM si dimostra estremamente protettiva sulle questioni riguardanti 007, anzi.

L'anno scorso, la compagnia cinematografica ha richiesto la cancellazione di un progetto di remake di GoldenEye 007 su Unreal Engine 4, allo stesso modo questioni relative alla gestione dei diritti hanno impedito l'uscita del remaster di 007 GoldenEye su Xbox Live Arcade che era praticamente pronto nel 2007. Nel frattempo, IO Interactive sta sviluppato il nuovo gioco ufficiale identificato al momento come Project 007.