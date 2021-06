Super Smash Bros. Ultimate: data e ora del reveal di Kazuya, tutti i dettagli

Nintendo Italia ha svelato la data e l'ora della presentazione di Kazuya, il nuovo personaggio giocabile di Super Smash Bros. Ultimate. Il personaggio scaricabile sarà mostrato dal director Masahiro Sakurai. Inoltre, saranno indicati anche i prossimi elementi per Guerrieri Mii e la data di uscita del personaggio. Dovete segnarvi sul calendario il 28 giugno 2021 alle 16:00 (ora italiana).

Viene inoltre indicato che la durata della presentazione di Kazuya di Super Smash Bros. Ultimate è 40 minuti. Durante l'evento non saranno mostrati nuovi personaggi: Nintendo Italia lo precisa in un secondo tweet, come potete vedere voi stessi qui sotto, quindi tenete sotto controllo le aspettative.

Nintendo ha mostrato per la prima volta Kazuya durante il Direct dell'E3 2021, con un trailer. Il filmato mette in mostra vari dettagli del sistema di combattimento di Kazuya e ci ricorda che è in grado di battere chiunque, tranne Kirby probabilmente.

Vi ricordiamo che Kazuya si aggiunge come personaggio scaricabile del Fighters Pass Vol. 2, che include anche Min Min di ARMS, Steve & Alex di Minecraft, Sephiroth di FINAL FANTASY VII e Pyra/Mythra di Xenoblade Chronicles 2, oltre a un ultimo personaggio non ancora annunciato.