Call of Duty Warzone: il treno si è schiantato, con Call of Duty Vanguard in arrivo

Call of Duty Warzone, come sappiamo, ospiterà un evento di presentazione per Call of Duty: Vanguard, ovvero il prossimo capitolo nella serie principale di sparatutto Activision, e i primi movimenti si cominciano a vedere nella mappa di Verdansk, a partire da un incidente al treno.

Lo schianto del treno che attraversa la mappa di Verdansk era un evento citato spesso nelle voci di corridoio precedenti all'annuncio ufficiale di Activision sulla presentazione di Call of Duty: Vanguard, e trovandoci ora alla vigilia dell'evento, fissato per domani, 19 agosto 2021, è normale che la cosa sia infine avvenuta.

L'evento di presentazione di Call of Duty: Vanguard all'interno di Call of Duty Warzone è previsto precisamente per domani alle 19:30 in Italia e i preparatavi cominciano ad essere evidenti, in attesa che scocchi l'ora precisa per l'evento live.



In questo momento il treno presente in Verdansk, che dall'arrivo della Stagione 5 ha continuato a correre in cerchio per tutta la mappa, fornendo un sistema di spostamento veloce tra diverse aree, è fermo dopo essersi schiantato contro una misteriosa barricata posizionata all'interno di uno dei tunnel.

Al momento non ci sono molti altri dettagli al riguardo, al di là del treno schiantato e in fiamme ancora nei pressi dei binari, ma non resta che attendere domani pomeriggio per assistere all'evento di presentazione del nuovo capitolo. Intanto, sappiamo che questo offrirà ricompense esclusive, dunque al di là della curiosità c'è un motivo in più per partecipare.

Dopo numerose voci di corridoio e leak, Call of Duty: Vanguard è stato annunciato ufficialmente con teaser trailer da Activision.