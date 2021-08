Psychonauts in sconto a soli 99 centesimi su Xbox e PC, in attesa di Psychonauts 2

Psychonauts, il capostipite della serie Double Fine, è protagonista di una promozione davvero molto interessante, in attesa dell'arrivo di Psychonauts 2, che consente di acquistare il gioco al prezzo di soli 99 centesimi su Xbox e PC.

Con Psychonauts 2 in arrivo la settimana prossima, il 25 agosto 2021, può essere un'ottima occasione per giocare al primo capitolo, nel caso non l'abbiate già fatto in passato. Il primo Psychonauts è disponibile a 0,99 euro, ovvero 99 centesimi, sia su Steam che su Microsoft Store per una settimana.

Il primo capitolo è uscito nel 2005, dunque si tratta di un gioco inevitabilmente datato dal punto di vista tecnico, a questo punto, ma rimane comunque estremamente valido in termini di gameplay e narrazione, nonché stilisticamente notevole grazie ai particolari personaggi e ambientazioni creati da Double Fine.

Si tratta dell'inizio delle avventure di Razputin "Raz" Aquato, che si svilupperanno poi ulteriormente nel prossimo Psychonauts 2. Nel primo capitolo, il protagonista impara a prendere confidenza con i propri poteri psichici, avviando una prima indagine all'interno del Rock Psychic Summer Camp.

Si tratta di un platform 3D con elementi da action adventure, ma che ha un sostrato narrativo davvero molto solido e dialoghi di notevole impatto, grazie alla scrittura vivace e di alto livello. Per quanto riguarda Psychonauts 2, ricordiamo che proprio ieri è andato in scena un nuovo filmato dedicato ai collezionabili e poco prima un video dietro le quinte è dedicato ai gadget psichici, in attesa della recensione che arriverà nei prossimi giorni.