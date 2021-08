The Gunk: previsto ancora per il 2021 l'indie esclusiva console Xbox, novità in arrivo

The Gunk, interessante titolo indie di Thunderful Games e Image & Form annunciato come esclusiva console per Xbox Series X|S, Xbox One e PC, è alquanto sparito dai radar dal suo annuncio ad oggi, cosa che ha fatto temere per un possibile rinvio, ma la possibilità sembra sia stata negata dagli sviluppatori, i quali hanno confermato che il gioco è previsto ancora per il 2021 che ulteriori novità sono in arrivo.

Tutto quello che abbiamo, per il momento, è uno stringato tweet da parte dell'account ufficiale del team di sviluppo, ma quantomeno sembra piuttosto esplicito sulla possibilità che il gioco venga rimandato o meno, visto che gli sviluppatori si dicono abbastanza sicuri di uscire nel 2021.



Alla domanda sul fatto che The Gunk sia ancora previsto per quest'anno, Thunderful Games ha risposto "Sì, lo è! Altre informazioni arriveranno presto". È dunque probabile che nel prossimo periodo siano in arrivo dettagli e forse anche nuovi materiali su questo particolare titolo, presentato con un trailer proprio durante l'Xbox Game Showcase dell'anno scorso.

The Gunk è un action adventure in terza persona che ci vede impegnati all'interno di un mondo alieno ed esotico, nel quale incontriamo numerose minacce e sfide da portare a termine, tra combattimenti e puzzle da risolvere, mentre scopriamo i misteri di un pianeta dimenticato, cercando peraltro anche di salvarlo.

La missione principale è salvare il pianeta morente da uno strano parassita fluido chiamato "The Gunk", appunto, cercando di farlo tornare alla sua vecchia gloria. Il Gunk è sia una minaccia da combattere che una risorsa da sfruttare, visto che il protagonista può assorbire lo slime e utilizzarlo in varie maniere, manipolando anche l'ambiente circostante e ricorrendo al crafting per ottenere ulteriori strumenti per l'avventura.