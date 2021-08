AMD RDNA 3: le nuove GPU potrebbero supportare il 16K HDR con DisplayPort 2.0

AMD RDNA 3, la prossima generazione di GPU da parte del produttore, è ancora decisamente lontana e non ci sono notizie ufficiali molto precise, ma le informazioni che trapelano parlano di un notevole salto evolutivo che potrebbe portare, per esempio, al supporto per risoluzione 16K con HDR attraverso DisplayPort 2.0.

Secondo alcuni indizi trovati dal sito Phoronix all'interno di sei nuove patch rilasciate da AMD per i driver Linux, compaiono alcune tracce sul futuro supporto per DisplayPort 2.0 per le RDNA 3, cosa che aprirebbe la strada a specifiche video molto più avanzate di quelle attualmente utilizzate.

Le specifiche della Video Electronics Standards Association (VESA) per lo standard DisplayPort 2.0 parlano infatti di una banda dati da 19,34Gbps attraverso quattro canali, per un totale di 77.37Gbits. Si tratta di una banda passante circa tre volte superiore rispetto a quella utilizzata attualmente da DisplayPort 1.4a e il 61% in più rispetto a HDMI 2.1 con i suoi 48Gbps.

Su un piano teorico, una tale banda dati dovrebbe consentire l'8K a 60Hz con HDR o il 10K a 60Hz senza compressione. Aggiungendo la Display Stream Compression (DSC), sarebbe possibile arrivare a 16K a 60Hz HDR in formato 4:4:4. Si tratta, tuttavia, solo di supposizioni: non è detto che le GPU AMD RDNA 3 possano raggiungere effettivamente un tale flusso di dati, ma quantomeno il limite per la prossima generazione è posto decisamente in alto.

Per il momento, le prime informazioni su RDNA 3 parlavano di GPU Navi 33 con 80 CU e 5120 core, oltre agli strani rumor, diventati una sorta di meme, sulle presunte caratteristiche RDNA 3 presenti in PS5.