Psychonauts 2: il nuovo video dietro le quinte è dedicato ai gadget psichici

Double Fine Productions ha pubblicato un nuovo video dietro le quinte di Psychonauts 2 tutto dedicato ai gadget psichici che Raz potrà usare nella nuova avventura.

Dopo averci parlato dei personaggi che incontreremo nell'atteso sequel, nel nuovo episodio di "Basic Braining" gli sviluppatori presentano due degli "strumenti del mestiere" realizzati da Otto Mentalis che potrà usare il protagonista: il Thought Tuner e la Otto-Shot Camera.

Il primo è un gadget davvero strepitoso, visto che permette di leggere i pensieri delle persone tramite una sorta di mini-gioco. Chissà se tornerà utile per scoprire l'identità della talpa che si è infiltrata nel quartier generale degli Psiconauti. La Otto-Shot Camera invece è praticamente la modalità foto di Psychonauts 2: una volta attivata il tempo si bloccherà e potremo accedere a vari strumenti di editing, come filtri, pose per Raz e così via.

Psychonauts 2 è un'avventura a piattaforme con uno stile cinematografico e tanti poteri psichici personalizzabili. Nei panni di Raz dovremo far fronte alle minacce che stanno mettendo in pericolo l'agenzia di spionaggio psichica Psiconauti, in primis la talpa che si è infiltrata nel quartier generale.

Il debutto del gioco è fissato il prossimo 25 agosto debutterà su Xbox Series X | S, PS4 e PC. E se temete un rinvio, tranquilli, Psychonauts 2 è entrato nella fatidica fase gold la scorsa settimana.