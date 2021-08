Psychonauts 2 è gold, niente rimandi: Phil Spencer fa i complimenti a Double Fine

Double Fine ha annunciato tramite i propri canali social che Psuchonauts 2 è ufficialmente gold, ovvero è arrivato alla versione definitiva per la pubblicazione. Questo significa anche che non ci saranno ritardi rispetto alla data di uscita annunciata: il 25 agosto 2021.

Sempre tramite i social, Phil Spender - capo di Xbox - ha fatto i complimenti "al magnifico team di Double Fine". Aggiunge anche che non vede l'ora di giocare all'interno del "creativo e unico mondo di Psychonauts 2".

A Spencer si aggiunge Aaron Greenberg di Xbox che afferma che è già ora possibile eseguire la pre-installazione di Psychonauts 2, che sarà disponibile sin dal lancio su Xbox Game Pass. Se non siete abbonati al servizio di Microsoft, potete ovviamente eseguire un semplice preorder del gioco.

Vi ricordiamo che Psychonauts 2 sarà pubblicato su PC, Xbox One, Xbox Series X|S e in versione PlayStation 4, che sarà giocabile tramite retrocompatibilità su PlayStation 5. Psychonauts 2 è uno dei vostri giochi più attesi per il mese di agosto!

Infine, vi ricordiamo che potete leggere il nostro provato l'imprevedibile platform di Double Fine!