Sly Cooper 5 potrebbe essere in sviluppo, secondo un rumor

Dopo otto anni da Sly Cooper: Thieves in Time a quanto pare il celebre procione antropomorfo e la sua banda di ladri potrebbero tornare su PS5. Secondo un rumor infatti Sony avrebbe commissionato lo sviluppo di Sly Cooper 5.

Tutto è iniziato con uno screenshot postato su 4Chan pochi giorni fa con allegata l'informazione che Sly Cooper 5 è attualmente in sviluppo. Il post è stato rimosso, ma l'indiscrezione è stata confermata da Nick Baker. Per chi non lo conoscesse, è una fonte abbastanza affidabile che in passato aveva previsto in anticipo l'arrivo di Final Fantasy 7 Remake nell'offerta del PlayStation Plus e l'espansione Ikishima di Ghost of Tsushima.

Su Reddit Baker afferma che le sue fonti hanno confermato i lavori su Sly Cooper 5, ma che a quanto pare il titolo non è in sviluppo presso Sucker Punch, gli autori originali della serie, bensì il progetto sarebbe stato affidato a un altro studio. Questo dettaglio, se confermato, non dovrebbe stupire più di tanto, visto che anche Thieves in Time non è stato realizzato da Sucker Punch ma bensì da Sanzaru Games, uno studio esterno.

Sly Cooper

Come al solito in questa estate afosa e ricca di rumor è bene prendere con le pinze voci di corridoio simili. Tuttavia è impossibile non notare che il tempismo è abbastanza sospetto. Da giorni infatti non si fa altro che parlare del prossimo State of Play di Sony, che secondo alcuni gola profonda sarà la prossima settimana e sarà il palcoscenico per il reveal dell'atteso Call of Duty: Vanguard.