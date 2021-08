Call of Duty 2021 Vanguard: data del reveal svelata da un rumor?

Un rumor sembrerebbe aver svelato la data del reveal ufficiale di Call of Duty Vanguard, il nuovo capitolo della serie sparatutto Activision previsto per il 2021. Stando alle indiscrezioni, l'annuncio ufficiale avverrà giovedì 19 agosto.

Il rumor è iniziato a circolare alcune ore fa con un post su Twitter di @NEXTGEN_ishere. Tweet che è stato in seguito rimosso con un DMCA subito dopo, il che indirettamente rafforza la validità dell'indiscrezione. La data del 19 agosto in seguito è stata confermata anche dalle fonti di Tom Henderson, giornalista di Dualshockers.

Come al solito consigliamo di prendere con le pinze rumor simili. Tuttavia è interessante notare come il 19 agosto sia anche la data in cui dovrebbe svolgersi il prossimo State of Play di Sony, sempre secondo alcune indiscrezioni.

Insomma potrebbe non trattarsi di una coincidenza e il reveal di Call of Duty Vanguard potrebbe arrivare proprio in occasione dell'evento PlayStation. In ogni caso per scoprire la verità non dovremo attendere poi molto.

Rimanendo in tema, a quanto pare la Stagione 5 di Call of Duty Cold War e Warzone potrebbe essere stata rinviata.