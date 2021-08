Bomb Rush Cyberfunk su Nintendo Switch in esclusiva console temporale, trailer

Bomb Rush Cyberfunk arriverà su Nintendo Switch nel corso del 2022, come esclusiva console temporale: l'annuncio è arrivato durante l'Indie Showcase di questi minuti, con tanto di trailer.

In uscita anche su PC, sviluppato da Team Reptile, Bomb Rush Cyberfunk è un action game in cel shading che ricorda da vicino le atmosfere di Jet Set Radio e ci catapulta in un mondo cyberfunk, appunto, in cui tutti sono equipaggiati con boostpack e si dedicano ai graffiti.

Accompagnati dalle musiche di Hideki Naganuma, nel gioco potremo ballare, disegnare, eseguire spettacolari trick, affrontare i poliziotti e controllare i quartieri di una metropoli futuristica piena di opportunità ma anche di insidie.

Oltre al video, ecco anche una prima galleria di immagini dedicate a Bomb Rush Cyberfunk che confermano ulteriormente le somiglianze con il classico Jet Set Radio.