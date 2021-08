Loop Hero annunciato per Nintendo Switch

Durante il recente Indie World è stato annunciato che il particolarissimo gioco di ruolo Loop Hero di Devolver Digital arriverà su Nintendo Switch durante la stagione invernale 2021, in data ancora da destinarsi. Per festeggiare è stato pubblicato anche un trailer di gioco specifico per questa piattaforma:



Loop Hero è già disponibile da mesi per PC, dove ha riscosso un buon successo. Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Loop Hero. È relativa alla versione PC, ma immaginiamo che quella Nintendo Switch non sarà molto diversa, dato che non stiamo parlando di un titolo esosissimo dal punto di vista tecnico.

Loop Hero è un ottimo gioco, che riesce a coniugare alla perfezione la sua volontà meta videoludica alla sua natura roguelike. Vi confessiamo che non ci attendevamo molto dal titolo di Four Quarters, e forse proprio per questo il suo core loop fatto di molte anime differenti ci ha coinvolti oltre misura. Quindi non possiamo che consigliarvelo senza indugi, in particolare in questi mesi parchi di uscite.